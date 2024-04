Democratici Usa sempre più filo-Hamas La deputata che imbarazza Biden

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 29 aprile 2024) Cresce nel mondo studentesco, accademico e intellettuale americano l’ammirazione per, organizzazione che ha quale suo fine precipuo l’eliminazione di Israele dalle carte geografiche. Si tratta di un fatto anomalo per gli Stati Uniti, daalleati di ferro dello Stato ebraico, che hanno difeso e aiutato sin dalla sua fondazione. Ora, come se non bastasse il clima d’intimidazione diffuso nella grande maggioranza degli atenei Usa, dove agli studenti ebrei viene addirittura sconsigliato di frequentare le lezioni a causa delle minacce cui sono costantemente sottoposti, entra in questa triste vicenda anche il mondo politico. Le tensioni riguardano in particolare il Partito democratico. Nelle primarie democratiche per il Congresso nello Stato della Pennsylvania, infatti, la 36enne afroamericana Summer Lynn Lee ha battuto la sua avversaria ...