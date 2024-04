Io ti ucciderei stasera | la frase choc di Scurati a Bruno Vespa - il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)? Nient'altro che un odiatore, altro che bersaglio come ha detto di sentirsi all'indomani dei commenti formulati al suo indirizzo dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Diciannove anni fa, alla finale del Premio Campiello, lo scrittore immaginò, ovviamente armato solo di parole, addirittura l'assassinio di. Il romanzo in gara era “Il sopravvissuto” in cui un candidato agli esami, certo della bocciatura, uccide uno per uno tutti i suoi professori. Econ fare malandrino da cattivo maestro, a domanda precisa e scherzosa disu come si sarebbe regolato quella sera coi suoi concorrenti, rispose franco al giornalista: «Sedovessi uccidere qualcuno,lei» con tanto di motivazione «lucidamente razionale» resa poi assieme ...