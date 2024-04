Il Papa al G7 e l?allarme sull?Intelligenza Artificiale | a rischio la centralità dell?uomo

AGI - "Sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video in cui illustra i temi che saranno affrontati dalla presidenza italiana del G7. ... Continua a leggere>>

E' la prima volta nella storia che un Pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei Sette Papa Francesco parteciperà ai lavori del G7 nella sessione, dedicata all'Intelligenza artificiale . Lo annuncia in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni, sottolineando che "è la prima volta nella storia ... Continua a leggere>>

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco parteciperà al G7 in Puglia sull’intelligenza artificiale “in presenza”. E’ quanto riferito all’Ansa dalla sala stampa vaticana. Strumenti al servizio della pace, per promuovere la dignità di tutti, per sostenere le fasce più fragili, dai giovani ai detenuti, ...

Continua a leggere>>