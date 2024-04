NBA - i risultati della notte 29 aprile | Minnesota elimina i Suns Indiana e Knicks a un passo dalla qualificazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nuovadi playoff negli USA e l’Nba ha regalato quattro sfide imperdibili. Si trattava di gara-4 per Philadelphia 76ers-New Yorks Mavericks-Los Angeles Clippers ePacers-Milwaukee Bucks, tutte sul 2-1 per i padroni di casa; e PhoenixTimberwolves, con i Wolves sul 3-0 e con un match point a disposizione. Ecco come è andata. Vincono i New Yorkche espugnano il campo dei Philadelphia 76ers per 92-97 e si portano a una sola vittoria dal successo nella serie. Match che si decide nell’ultimo quarto, dopo che i 76ers avevano a lungo guidato i giochi, ma match che si decide soprattutto passando dalle mani di un Jalen Brunson scatenato e che chiude con 47 punti e 10 assist all’attivo. Per Philadelphia non bastano, invece, i 27 ...