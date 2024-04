LaLiga EA Sports | Riepilogo - gol e risultato del Villarreal

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: Elmantiene vivo el sueño de lograr la clasificación para una competición europea tras superar con claridad al Rayo Vallecano en una exhibición ofensiva de su delantero Alexander Sorloth, que anotó dos tantos y vio como el colegiado le anuló otros dos. –> El equipo castellonense fue muy superior al Rayo Vallecano, que apenas dio sensación de poder competir el partido durante un breve periodo de tiempo en los primeros compases de la segunda parte. El conjunto madrileño tuvo una gran puesta de escena, ya que se adueñó y el balón y con un planteamiento valiente y ofensivo encerró alen su campo durante los primeros minutos. El equipo de Marcelino, sorprendido por el planteamiento agresivo de su rival, tardó en acomodarse en el partido, aunque tuvo en un remate de Guedes, a ...

Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: La gran final de LaLiga Futures ya está aquí. El torneo internacional Sub-14 vivirá su esperado último partido en el que el Villarreal se medirá al Sevilla para proclamarse campeón de la competición. El equipo ‘groguet‘, una de las gran des ... Continua a leggere>>

2024-04-13 20:55:53 Giorni caldissimi per il calcio iberico! AL’ Athletic Club e il Villarreal si affronteranno domenica 14 aprile alle 18:30 allo Stadio San Mams nella partita corrispondente alla 31a giornata della Liga EA Sports . dove guardare Athletic Club – Villarreal di La Liga EA Sports in TV ... Continua a leggere>>

villarreal-Rayo Vallecano Streaming Gratis: dove vedere laliga in Diretta Live - La trentatreesima giornata de laliga si concluderà domani, lunedì 29 aprile, mentre oggi si svolgeranno altre quattro sfide. Tra le altre, a scendere in campo ...

Continua a leggere>>

villarreal-Rayo Vallecano, il pronostico de laliga: si a chance mix e combo tempi - laliga continua ad avere un unico padrone, ovvero il Real Madrid che ieri ha inaugurato la trentatreesima giornata vincendo per 1-0 sul campo della Real ...

Continua a leggere>>

villarreal-Rayo Vallecano, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici - Sorloth del villarreal (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli ospiti, in tutto questo, hanno 35 punti in classifica e la certezza – non aritmetica – di rimanere dentro la Liga anche il prossimo anno. Ma ...

Continua a leggere>>