Raccordo autostradale - scattano nuovi lavori

(Di lunedì 29 aprile 2024) Santo Stefano Magra (La Spezia), 29 aprile 2024 - Si rimettono in moto isulla bretellache collega Santo Stefano Magra alla città di Spezia. Dopo la sostituzione dei guard-rail iniziata nella scorsa estate e proseguita su vari punti dell’infrastruttura adesso il cantiere si sposterà in questa nuova fase di intervento previsto dal concessionario Salt intorno alla galleria di Fresonara. Le operazioni partiranno dal 13 maggio e prevedono l’installazione delle nuove barriere di sicurezza ai due lati della galleria. Nel dettaglio, tra il 13 e il 23 maggio sarà disposta la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Santo Stefano Magra dal chilometro106+100 fino al chilometro 104+300, mentre dal 24 maggio al 2 giugno verrà chiusa la corsia di sorpasso in direzione Spezia dal chilometro 103+800 al chilometro 105+800. I ...

