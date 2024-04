Due giorni di respiro prima della perturbazione del Primo Maggio | temperature in aumento

(Di lunedì 29 aprile 2024) Bergamo. Ci avviciniamo alla fine di aprile e il meteo a Bergamo offre un paio dididell’arrivo di una nuovache avvolgerà tutta la provincia il. Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi. Analisi Sinottica La temporanea espansione di una struttura anticiclonica dal Mediterraneo all’Europa orientale favorisce per oggi e domani un generale miglioramento del tempo anche sulla nostra regione. L’avanzamento verso la Sardegna di un vortice depressionario, pilotato dalla più grande struttura depressionaria sul Regno Unito, prepara però l’arrivo di un nuovo peggioramento, che porterà piogge diffuse sulla Lombardia mercoledì e giovedì. Le ...

Meteo: Sabbia dal Deserto, tocca all'Italia. Vi diciamo dove e quando si depositerà il Pulviscolo Sahariano - Nei prossimi giorni una grossa nube di pulviscolo sahariano attraverserà il bacino del Mediterraneo per dirigersi verso l'Italia e il cuore dell'Europa fino a raggiungere la Scandinavia. Insomma, dopo ...

Continua a leggere>>

Franco Di Mare: «Ho un tumore inguaribile legato all'amianto, mi resta poco da vivere. La cosa più dolorosa Dirlo a chi ami» - Il giornalista, inviato Rai, rivela di essere malato e di avere un mesotelioma: «Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce.La Rai non risponde al ...

Continua a leggere>>

Meteo: Sabbia dal Deserto, grossa nube sahariana verso l'Italia, vi diciamo quando arriverà - Nei prossimi giorni una grossa nube di pulviscolo sahariano attraverserà ... la situazione sta per cambiare con il ritorno del respiro caldo dal Nord Africa. Le tempeste di polvere originarie del ...

Continua a leggere>>