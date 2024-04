Terremoto - il Mugello trema ancora Ma gli edifici passano la prova

(Di lunedì 29 aprile 2024) Barberino di(Firenze), 29 aprile 2024 - Più di nove scosse dalle 23 di sabato fino alla sera di domenica. A ieri lo sciame sismico iniziato con quattro microscosse il 25 aprile a Firenzuola e culminato sabato con una scossa di magnitudo 3.1 nella notte fra venerdì e sabato a Barberino di, non si erafermato. Il movimento più intenso registrato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stata di magnitudo 2.1 ed è arrivato alle 7 di ieri mattina. Poi l’energia ha cominciato a calare progressivamente con altre microscosse tutte comprese fra magnitudo 0.8 e 1.3. In alto il sindaco Giampiero Mongatti. Sopra, alcuni residenti in strada dopo le scosse Il decalage ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai barberinesi ai quali il sindaco Giampiero Mongatti ha comunicato la fine dei sopralluoghi in tutti ...

Sciame sismico in mugello, donna muore per un infarto - Una donna di 75 anni è morta a Barberino di mugello dopo aver accusato un malore nella notte fra venerdì e sabato, mentre era uscita di casa col marito per mettersi in salvo in seguito alle scosse ...

Continua a leggere>>

Rallentamento dello sciame sismico a Barberino di mugello - Il fenomeno dello sciame sismico, iniziato venerdì sera, 26 aprile, con epicentro a Barberino di mugello, ha continuato a manifestarsi, sebbene con una intensità e frequenza ridotte. Dettagli sulle sc ...

Continua a leggere>>

Rallenta lo sciame sismico nel mugello ma c’è una vittima - MeteoWeb Lo sciame sismico con epicentro a Barberino di mugello (Firenze) iniziato la sera di venerdì 26 aprile, è proseguito in modo meno intenso e con scosse più rade e di magnitudo più bassa anche ...

Continua a leggere>>