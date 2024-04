Il tempo degli imprevisti è un testamento condiviso del Novecento

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Helena Janeczek torna in libreria con “Il” (Guanda Editore), e ci consegna il ritratto di unche vira dal maestoso affresco a cui la memoria storica ci ha abituato allo scorcio in miniatura. La voce ora melodica e ora asciutta della scrittrice, che nel 2018 si è aggiudicata il premio Strega con “La ragazza con la Leika” (Guanda Editore), danza fra un personaggio e l’altro in una galleria che tiene insieme verità e menzogna letteraria, passato e presente, storia comune e storie individuali, fino a restituirci un pezzo di conoscenza in più su un secolo definito da tutti «breve», eppure così denso di stravolgimenti. Fabula e cronaca s’intersecano come fanno i registri del racconto, sempre sospeso fra una visione tragica e un tocco d’ironia. Siamo nel 1906. Sotto gli occhi stupiti dei suoi ...