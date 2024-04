Berrettini è fuori | oltre al danno - la beffa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 aprile 2024), non c’è fine al peggio: questa proprio non ci voleva. C’è ancora un’ultima chance, ma oramai è praticamente fatta. Tutto si deciderà tra Madrid, Roma e Parigi. Saranno infatti determinanti, ai fini di questa “scelta”, i due Masters 1000 sulla terra rossa e il secondo Slam dell’anno, vale a dire il mitico Roland Garros. Non che quello che è stato fatto fino ad oggi non abbia alcun peso, intendiamoci. L’ultima “parola” in merito, tuttavia, spetta a questi tre appuntamenti, che saranno decisivi in tutto e per tutto. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itVi siete mai chiesti secondo quale criterio vengano selezionati gli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici? Se la risposta è no, sappiate che, per quanto riguarda il tennis, esiste una graduatoria che corre parallelamente al ranking Atp. Si chiama Olympic Race ed è sulla base di essa, ...