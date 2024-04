Vangelo di oggi 29 Aprile 2024 | Mt 11,25-30 | Video commento

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di domenica 28 Aprile 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi : “Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato”. “Ciascuno di noi è un tralcio ... Continua a leggere>>

"Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto". Il VANGELO di Giovanni ci offre alcune immagini con cui Gesù presenta la sua identità: quella della vite vera è una delle più ...

