Si può tornare in forma ballando? Lo abbiamo chiesto ad Andre Evangelista - ballerin - insegnante e coreografo

(Di lunedì 29 aprile 2024) La danza non solo diverte ma aiuta a stare in. Sono tante le app che promettono di far dimagrire le persone a ritmo di danza. Ma è davvero possibile? In occasione della Giornata mondiale della danza che si celebra il 29 aprile,ado,come mantenere il benessere psicofisico scendendo in pista. Ballare aiuta l’umore e il cervello, ...

Arriva nel centro storico di Napoli Dance Parade !, un evento organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Danza . La Danza contemporanea “invade” la città di Napoli con Dance Parade !, un evento unico nel suo genere organizzato in occasione della ... Continua a leggere>>

E’ già conto alla rovescia per la partita di domenica pomeriggio a Pescara. E l’ Ancona fa quadrato, a tutela della ritrovata vittoria e dell’unità d’intenti, per preparare al meglio il rush finale di questo torneo: porte chiuse per l’allenamento di ieri, idem oggi e domani, con Boscaglia in ... Continua a leggere>>

Roberto Bolle ammette: «Ho rinunciato a molte cose per la danza, anche in amore» - «Può essere amata da tutti – ha spiegato il ballerino –. Noi portiamo la danza in strada e cerchiamo di creare questo dialogo tra tutte le persone e la forma d'arte». L'amore per la danza «Ho portato ...

Continua a leggere>>

Roberto Bolle a Domenica In ammette: «Ho rinunciato a molte cose per la danza, anche in amore» - Da Mara Venier, nella puntata di Domenica In del 28 aprile, Roberto Bolle ha presentato la serata evento Viva la danza in occasione della Giornata Internazionale della ...

Continua a leggere>>

In puntata a Verissimo Alessandra Celentano ha parlato del suo passato, quando voleva lasciare la danza e ha sofferto di disturbi alimentari - In puntata a Verissimo Alessandra Celentano ha parlato del suo passato, quando voleva lasciare la danza e ha sofferto di disturbi alimentari ...

Continua a leggere>>