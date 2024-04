Vuole gettarsi dal palazzo - salvato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) Castel San Pietro, 29 aprile 2024 - Un ragazzo sulla cima delcon l’intenzione di lasciarsi cadere nel vuoto. Sono stati momenti molto preoccupanti quelli ai quali hanno assistito diverse persone, ieri mattina, in via Mazzini a Castel San Pietro Terme, quando è stato avvistato un ragazzo su uno dei palazzi della zona il cui atteggiamento facevano pensare al peggio. In quel momento transitava nell’area una pattuglia deiper un controllo del territorio come solitamente viene fatto. E l’uomo sulla cima delnon è sfuggito all’attenzione degli uomini dell’Arma. Immediato l’invio anche di altri mezzi in ausilio, mentre alcunisalivano all’interno delper avvicinarsi al giovane e cercare di convincerlo a desistere dal drammatico intento. Non è stata ...