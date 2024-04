Calendario Europei ginnastica artistica Rimini 2024 | orari giornalieri - programm - -v, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Glidifemminile si disputeranno adal 2 al 5 maggio. Prosegue la rassegna continentale dopo le gare maschili disputate la scorsa settimana, l’Italia tornerà a ospitare la rassegna continentale a quindici anni di distanza dall’edizione di Milano. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico. Le Fate si presenteranno all’appuntamento per andare a caccia del titolo a squadre e per dare un segnale importante in vista delle Olimpiadi di Parigi. Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli proveranno a stupire ancora una volta fronteggiando a viso aperto avversarie di rango come Gran Bretagna e Francia. Si incomincerà giovedì 2 maggio con le qualifiche ...