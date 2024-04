Sicurezza sul lavoro - show in piazza ad Ancona Così il rock canta la prevenzione

Manifestazione della sigla sindacale Uil contro le Morti sul lavoro : 500 bare sono state posizionate questa mattina in piazza Plebiscito .Continua a leggere Continua a leggere>>

Napoli, 24 aprile 2024 – Napoli trasformata in un cimitero a cielo aperto: 500 bare esposte in piazza Plebiscito contro le stragi dei lavoratori. È l'iniziativa provocatoria promossa dalla Uil per denunciare le troppe morti bianche dovute alla mancanza di sicurezza nei posti di lavoro. morti ...

