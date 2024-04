Oriental Caffè in lutto - è morta Angela Bonacchi

(Di lunedì 29 aprile 2024) Quarrata (Pistoia), 29 aprile 2024 - Èa 73 anni, dopo una lunga malattia,storica commerciante di Quarrata. È lo staff dia dare la notizia sui social ed è immediata la reazione di dolore nei tantissimi che hanno conosciuto, la quale insieme al marito Giancarlo e ai figli, nel 1996 aveva avviato la torrefazionea Olmi. "Ma tutto suo – si legge nel messaggio dello staff sui social – era il merito di aver aperto la bottega aziendale proprio sulla via Statale al numero 240. Sì perché quello non era solo un negozio o uno spaccio aziendale ma un vero posto del cuore. Entrando ti accoglievano un profumo diappena tostato sul retro e soprattutto il sorriso di ...

...i turisti tra i propri quartieri è un'occasione piacevolissima ed entrare in hotel per un caffè, ... Mandarin Oriental Milan Via Andegari, 9 " Milano Tutti gli hotel hanno anche un ristorante fine dining ...

Continua a leggere>>

...i turisti tra i propri quartieri è un'occasione piacevolissima ed entrare in hotel per un caffè, ... Mandarin Oriental Milan Via Andegari, 9 " Milano Tutti gli hotel hanno anche un ristorante fine dining ...

Continua a leggere>>