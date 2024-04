Rihanna svela come sarà il nuovo album | Perché ancora non è uscito

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 aprile 2024) Due settimane fadurante un evento organizzato per la presentazione delle sue nuove scarpe progettate per Puma, ha parlato del suodisco ed ha ammesso di non sapere quando verrà rilasciato: “Quando lo pubblicherò? Oddio non lo so, questo vorrei saperlo anche io a dire la verità.Se i miei figli parteciperanno in qualche modo al progetto? Questo non dipende da me, ma da loro. A dire il vero ho già qualcosa e sento che potrebbe venir fuori qualcosa di bello. Io e Rocky stiamo riflettendo per capire chi userà cosa.sono delle cose troppo belle“. La popstar L’imprenditrice sabato sera ad un party organizzato per il lancio di unprodotto della sua linea di cosmetici è tornata a rispondere alle domande sulla sua musica (chissà se ricorda di essere stata anche una cantante)....