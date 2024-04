Ventinovesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nella, penultima della regular season, Milano vince lo scontro diretto contro Brescia(83-77) e rimane in vetta alla classifica insieme a Bologna, corsara a Tortona(77-84). Sempre in chiave playoff, Venezia cade a Brindisi(84-80), che retrocede in A2, e chiude la stagione al quarto posto. Dietro di lagunari, c’è Reggio Emilia che supera Napoli(88-74), costringendo i partenopei a giocarsi le chance di accedere alla post season nel testa a testa contro Sassari, in scioltezza a Scafati(74-95). In ottica playoff, Treviso ottiene un successo prezioso contro Varese(95-100), mentre Pesaro spera ancora nella permanenza in massimagrazie alla vittoria su Cremona(91-86)....