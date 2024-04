Menu corto e morso di gusto - Al Sedici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 aprile 2024) Non è facile trovare un ristorante che sia adatto a tutti: troppo spesso fatichiamo a recuperare un indirizzo che sia valido per un gourmet, apprezzabile per un non addetto ai lavori, e piacevole per chi si siede a tavola giusto per nutrirsi, e non va al di là di questo. Nella fascia media, il nuovo corso dell’enogastronomia sta polarizzando la scelta: ci fa scovare angoli piacevoli consuper verticali, dove la creatività è al potere e dove i vini sono un esercizio di stile e pensiero, oppure, all’opposto, ci porta verso ristoranti di antica memoria, dove scoprire piatti classici riproposti in versione moderna. Quando cerchiamo un locale in grado di offrire una cucina ben fatta, di tecnica e ingrediente, capace di stupire il palato con preparazioni complesse ma che sia accogliente, e comprensibile da tutti i palati, non solo quelli allenati, l’elenco che ci viene ...