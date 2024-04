La sterzata ego-populista di Giorgia Meloni alla prova delle Europee

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 aprile 2024) «Vota Antonio vota Antonio vota Antonio…» Totò in quel vecchio film,si era inventato una candidatura friendly, Antonio La Trippa diventava per il popolo semplicemente “Antonio”, e certo non poteva immaginare, quel genio, che la sua personale campagna elettorale sarebbe diventata un modello: eppure così è stato, tanti decenni dopo, quando nientedimeno che il capo (la capa) del governo si è rivolta agli “i-ta-liani!”, «Scrivetesulla scheda» che rievoca almeno ai boomer «Ho scritto t’amo sulla sabbia» (Franco IV e Franco I, 1968). Ecco dunque l’amicarispolverare a suo modo un classico del grillismo, sono una di voi altro che establishment, laddove Beppe Grillo (ricordate Grillo?) non aveva inventato niente, siamo in pieno populismo di destra, anzi, nel populismo-sovranismo che salta ogni mediazione intellettuale e istituzionale per ...