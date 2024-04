L’arma carica sotto il cuscino e lo sparo | cosa rischia l’ex finanziere che ha colpito il ladro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Bergamo. Domenica, ore 11.45, quartiere Longuelo, lungo l’omonima via al confine tra Bergamo e Curno. Un ragazzo fugge in strada, braccato dagli uomini in borghese della Squadra Mobile. Si sbarazza di qual, forse di un cellulare. Poi tenta un’improbabile fuga tra le palazzine. I residenti si affacciano ai balconi, alcuni allarmati altri semplicemente incuriositi. Il ragazzo, un 26enne albanese con precedenti e un’espulsione dal territorio nazionale rimediata tre anni prima, viene bloccato nel giro di pochi minuti eto sull’auto della Volante; fermato per rapina aggravata e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Sono durate poche ore le indagini per risalire ai responsabili della rapina che si è consumata sabato sera in un’abitazione di via Longuelo a Bergamo. L’altro complice, 27 anni, anche lui albanese, era ...