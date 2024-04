Maxi furto a Coltano Via cassaforte con monili e alcuni fucili da caccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pisa, 29 aprile 2024 - Hanno portato via lache contenevae armi. All’interno, infatti, erano custoditi gioielli eda. E’ successo venerdì a, quando nell’abitazione non c’era nessuno. Il colpo è stato portato a segno in via delle Rene ed è stato scoperto nella tarda serata quando la famiglia è rientrata. Il danno è ancora da quantificare, ma i padroni hanno già sporto denuncia ai carabinieri di Pisa che hanno effettuato anche un sopralluogo. Lanon solo è stata svuotata ma è stata prelevata in toto. E poi ritrovata sabato nelle vicinanze dell’abitazione stessa. Sono in corso le indagini per risalire agli autori. E il sopralluogo degli uomini dell’Arma è stato organizzato proprio per questo motivo. Per accertare eventuali tracce della ...