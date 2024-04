Ex Kartos - si aprono spiragli C’è una manifestazione di interesse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 29 aprile 2024 - Il prezzo base è sceso da due milioni e 800mila, nel 2022, a un milione e 575mila euro. Torna all’asta il complesso immobiliare dell’area ex, in via Tevere, e questa volta c’è unadiinviata all’avvocato Sonia Tripi, professionista delegata dal tribunale fallimentare a seguire la procedura. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 maggio, entro mezzanotte. Al momento non si conosce l’identità del soggetto da cui è arrivata ladi, ma la notizia riaccende le speranze che possa essere finalmente risolto un grave problema di degrado nella zona Sud. Una volta era la sede di una grande azienda cartotecnica, dove lavoravano oltre 110 persone. Nel 2005, il complesso ...