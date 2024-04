Tari - la corsa folle all’aumento | solo 4 Comuni su 51 si oppongono Mms si ritaglia margine del 30%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) Pesaro, 29 aprile 2024 –su 51 hanno detto "no, così non va bene per niente. Non potete aumentare la tassa dei rifiuti fino al 14 per cento in due anni. Non è giusto. Le famiglie non possono pagare così tanto". E’ il clamoroso retroscena avvenuto il 19 aprile scorso nell’assemblea d’ambito tra idella provincia chiamati a decidere sullaffaper gli anni 2024 e 2025. La disposizione di Arera (l’autorità di regolazione per l’energia) era semplice: si può arrivare ad un aumento fino al 9,7% annuo ma non è certo obbligatorio. Si poteva optare anche per un aumento minimo del 3%. L’assemblea d’ambito (Ata) ha proposto all’inizio ai, su richiesta di Mms e Aset, un 6,6% annui poi ha fatto lo sconto arrivando al 5.6% sia per il 2024 e ad un altro 5,6% di ...