Nadal-Cachin oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Rafaelse la vedrà contro Pedronel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il beniamino di casa aveva passeggiato al primo turno contro Blanch, mentre ha dovuto metter su una prestazione super per piegare al secondo turno De Minaur, lo stesso giocatore che la settimana precedente l’aveva sconfitto a Barcellona. E ora il tabellone si apre per Rafa, che sfida l’argentino– protagonista di due belle vittorie contro Ofner e Tiafoe – ma reduce, prima di questo torneo, da ben 15 sconfitte di fila e 0 vittorie nel. In palio un pass per il terzo turno contro il vincente della sfida Lehecka-Monteiro. PROGRAMMA E COPERTURA ...