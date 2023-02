Il terremoto in Turchia spacca la terra per 150 km | l’esperta dell’Ingv | così l’Anatolia si è spostata di 3 metri

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Iliniziato la scorsa notte e che continua a flagellare il Sud-Est della, con diverse scosse di assestamento, sarebbe stato scatenato dallatura della faglia che divide la placca araba e quella anatolica. In termini di energia rilasciata, l’evento geologico è equivalente a 32 atomiche di Hiroshima, e mille volte superiore aldi Amatrice del 2016. In pochi secondi, infatti,ha fatto un salto di treverso sud-ovest, con un movimento di scorrimento a lato della placca araba. Per dare una dimensione, basti pensare che la media dei movimenti delle placche nella zona è normalmente «pari a 10 millil’anno»: lo spiega a Repubblica la ricercatrice turca(l’Istituto Nazionale di Geofisica e ...

GERUSALEMME " Israele si prepara a mandare aiuti umanitari allae alla Siria, devastate dalche ha ucciso oltre duemila persone, distrutto centinaia di edifici e messo in ginocchio i due Paesi. Lo Stato Ebraico non è nuovo a inviare soccorsi in ...Da due anni avvisava di un possibile scossa nella provincia di Kahramanmaras, l'ultima volta era stato tre giorni ...

"Qui ad Adana la situazione è drammatica: stiamo cercando in qualsiasi modo di uscire dalla città ma ad ora pare molto difficile". Lucia Bosetti, azzurra del volley vicecampionessa del mondo, è blocca ...