Milan | 81 anni fa nasceva Cesare Maldini | il ricordo dei rossoneri

Commenta per primo Davide Massa dirigerà stasera il suo primo derby tra Inter e. A 41è arrivato un premio per la sua carriera dal designatore Rocchi . In questa Serie A smazza quasi sei cartellini di media a partita , ne ha dirette 9 tra cui anche Inter - Roma, ...Per ritrovare un derby così lontano dalla capolista, bisogna tornare al 17 marzo 2019 :- Inter 2 - 3, con i rossoneri a 24 punti della Juve e i nerazzurri a 25.

È il 5 febbraio! Un anno esatto fa la doppietta di Giroud nel derby girò il campionato Milan News

'Vent'anni di plusvalenze': quando Inter e Milan si scambiavano giocatori. Sanzioni 90mila euro di multa... ilBianconero

OTD - Esattamente un anno fa "si è girato Giroud": il Milan vince il derby in rimonta con una... Milan News

Milan, Pioli: «Giuste le critiche, ma niente è stato casuale in questi tre anni» ilmessaggero.it

Gol, record, la delusione Mondiale e un rinnovo da firmare: l'anno di Giroud, dal derby al derby Calciomercato.com

Queste le parole dell'a.d. dei nerazzurri sullo slovacco, non più capitano nel derby: "Ci sono valori importanti che vanno condivisi" ...- La sfida fra Inter e Milan sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà coadiuvato da Bindoni e Imperiale. Il quarto ufficiale ...