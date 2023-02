(Di giovedì 2 febbraio 2023) In una chiacchierata alla Gazzetta dello Sport Ricardo, che ha acquisito il patentino UEFA per allenatori, rientra a 360 gradi nel mondo rossonero, si parla della crisi di adesso e delle prospettivo del talentuoso Leao, ...

In una chiacchierata alla Gazzetta dello Sport Ricardo, che ha acquisito il patentino UEFA per allenatori, rientra a 360 gradi nel mondo rossonero, si parla della crisi di adesso e delle prospettivo del talentuoso Leao, del paragone tra il brasiliano ...In una chiacchierata alla Gazzetta dello Sport Ricardo, che ha acquisito il patentino UEFA per allenatori, rientra a 360 gradi nel mondo rossonero, si parla della crisi di adesso e delle prospettivo del talentuoso Leao, del paragone tra il brasiliano ...

Kakà scuote il Milan: "Non ha nulla da invidiare all'Inter" Virgilio Sport

Mondiali, Kaka sicuro: "Brasile grande favorito" Footballnews24.it

Milan, Ambrosini: “Maldini fondamentale, Leao Deve crescere” Calcio in Pillole

Benzema annuncia il ritiro dalla Nazionale: addio alla Francia! numero-diez.com