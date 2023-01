“Giuro che mi vendicherò” GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi choc | lo ha detto in lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Pernon è stata una puntata semplice quella del GF Vip andata in onda lunedì 30 gennaio su Canale 5. Si è ovviamente parlato della relazione con Edoardo Donnamaria e dei momenti di crisi che sta affrontando la coppia. Alfonso Signorini ha mandato in onda una lunga clip in cui si vedono i due spesso litigare e in sostanza stanno compromettendo il loro rapporto. Il volto di Forum è convinto che la spadista voglia passare per vittima e lo dice chiaramente: “Io dico che il fatto cheabbia come obiettivo il fatto di voler passare per vittima più volte possibile, sia sotto gli occhi di ogni persona normodotata”. Dopo la puntata in cui Edoardo Donnamaria è riuscito a smascherare una bugia della fidanzata – bugia che la concorrente ha ammesso solo in diretta dopo che il conduttore Alfonso Signorini aveva ...