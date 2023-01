Bipolarismo | la crisi della sinistra vista da Fini | «Ha perso l’identità La destra | invece | ce l’ha»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 28 gennaio 2023) «Io non devo entrare in nessun partito, non ho tessere. Cerco di ragionare per dare contributi». Non alimenta aspettative Gianfranco, tornato oggi a intervenire pubblicamente in occasionepresentazione a Napoli del libro dell’ex-deputato Enzo Raisi (“La casta siete voi“). Ma è unche non rinuncia a dire la sua, spaziando sui vari temi che affollano l’attuale agenda politica. A cominciare dalladi legittimazione dei partiti perre agli scenari internazionali, pesantemente ipotecati dalla guerra tra Russia e Ucraina.a Napoli per la presentazione del libro di Raisi Un contributo sulla politica attuale frutto dell’analisi di un protagonista assoluto che ne è fuori da tempo. Non stupisce perciò se la prima riflessione riguarda lo stato di salute del ...