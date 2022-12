Lo stile di Kate Middleton prima di essere Catherine di Galles

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 dicembre 2022) Non solo Britney e Paris: punto di riferimento della moda d'inizio millennio adesso in auge è anche un'insospettabile Principessa del. Tra top di paillettes, minigonne, bijou XXL, jeans a vita bassa e crop top,ha indossato tutti i trend anni 2000. Sui quali però, da queen to be, ha messo oggi una croce. E noi vi diciamo quali