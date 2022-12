Parlamento europeo sotto shock L' inchiesta sulla corruzione del Qatar ora fa paura

(Di venerdì 9 dicembre 2022) All’alba interrogatori e perquisizioni: sequestrati 500mila euro in contanti a casa dell’ex eurodeputato di Articolo 1 Panzeri, interrogato come il sindacalista Luca Visentini. Perquisita anche l'abitazione della vicepresidente dell'Eurocamera, la socialista greca Eva Kaili. Sconcerto tra i gruppi: la Lega si vendica per le accuse di legami con la Russia e chiede un dibattito in aula

...interessata alla raffineria di Priolo è stata divulgata nel stesso giorno in cui un'inchiesta su una presunta corruzione da parte del Qatar per influenzare le decisioni delha ...Corruzione, criminalità organizzata e riciclaggio di denaro. Nell'ambito della richiesta per corruzione dai fondi del Qatar è stato fermata anche la vice presidente del, Eva Kailli (S&d). Lo riporta Le Soir, secondo cui è stata interrogata nel pomeriggio. La sua abitazione era stata perquisita nell'ambito dell'inchiesta in cui è coinvolto anche il ...“Il Qatar è diventato un punto di riferimento per i diritti umani“. Così titolavano, nel 2019, gli articoli pubblicati dai media qatarioti presenti alla conferenza stampa a Doha di Antonio Panzeri, l’ ...Antonio Panzeri, ex eurodeputato, è fra i fermati per un presunto giro di mazzette. Quattro gli italiani coinvolti. La stampa tira in ballo il Qatar ...