BLACK FRIDAY | UN REPORT ESCLUSIVO DI KLARNA SUGLI SHOPPING TREND DEGLI ITALIANIBLACK FRIDAY | UN REPORT ESCLUSIVO DI KLARNA SUGLI SHOPPING TREND DEGLI ITALIANI

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Cos’hanno acquistato i fashion addicted del Bel Paese durante ildi Novembre 2022? Ce lo dicee uncon numeri da capogiro Non c’è occasione migliore delper risparmiare sullo, approfittando delle offerte più convenienti dell’anno. Per l’occasione,ha lanciato un’indagine internazionale, intervistando 17.390 persone in tutto il mondo sulle abitudini relative alloonline. Emerge dagli insight che il 58%predilige lo ...

"Ci abbiamo tenuto a far partire le luminarie - ha spiegato infatti l'assessore Corrado - già dal 25 novembre in concomitanza col. Nel frattempo stanno entrando a regime anche i ...Mai prima d'ora era apparsa questa schermata, nemmeno in concomitanza con ile Cyber Monday. Da parte di Amazon Italia almeno al momento non sono giunte dichiarazioni in merito, e come ...Il Black Friday di realme si fonde con i Golden Xmas Sales, per un periodo di offerte e sconti che dureranno fino al 31 dicembre 2022.La piattaforma globale di e-commerce ha riportato 1,75 miliardi di dollari di Gmv (Gross Merchandise Value), con un aumento del 33% rispetto a novembre 2021 ...