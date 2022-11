(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tokyo, 30 nov. (Adnkronos) - Il primo ministrose Fumio Kishida ha escluso la possibilità disul territorio nemico e intende continuare a seguire unapuramente. Lo ha detto durante un dibattito alla commissione per il bilancio della camera alta del parlamento, spiegando che "glisono una violazione del diritto internazionale e non dovrebbero aver luogo". Il giorno prima, durante un dibattito in Parlamento, ilaveva ribadito che gli sforzi militari delsarebbero stati "minimi" e che Tokyo avrebbe continuato a rinunciare ai suoi missili balistici intercontinentali, ai bombardieri strategici e alle portaerei d'attacco. Kishida ha inoltre affermato che ...

La Svolta

Ultimo'ora: Giappone: premier, 'no ad attacchi preventivi, continuiamo con politica difensiva' Tokyo, 30 nov. (Adnkronos) – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha escluso la possibilità di attacchi preventivi sul territorio nemico e intende continuare a seguire una politica puramente dif ...