Diretta Coppa Davis | Italia - Usa 1 - 0 | Musetti - Fritz 6 - 6 LIVE

LORENZO SONEGO: 'GIOCATA PARTITA PERFETTA' Termina qui la nostra LIVE scritta di Sonego - Tiafoe. L'Italia conduce per 1 - 0 sugli Stati Uniti e tra poco toccherà a Lorenzo Musetti. Arrivata alle Finals di Malaga senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner, stelle della squadra ferme per infortunio, la... Primo colpo dell'Italia in Coppa Davis. Alle Finals di Malaga Lorenzo Sonego ha battuto il numero 19 al mondo Frances Tiafoe nella prima partita dei quarti contro gli Usa, in tre set: 6-3, 7-6. Ora il tabellone prevede gli scontri a eliminazione diretta a partire dai quarti... Italia in vantaggio 1-0 sugli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppa Davis di scena fino a domenica sul veloce...