Perdite di gas dai due Nord Stream, c'è il sospetto di attacchi mirati | Forti esplosioni sottomarine nell'area il giorno prima (Di martedì 27 settembre 2022) L'Ue: 'Nessun impatto sulla sicurezza'. 'Tagesspiegel' cita fonti del governo tedesco, avanzando l'ipotesi che le fughe siano dovute a 'sabotaggi'. Danimarca: alto il livello di allerta sulle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 settembre 2022) L'Ue: 'Nessun impatto sulla sicurezza'. 'Tagesspiegel' cita fonti del governo tedesco, avanzando l'ipotesi che le fughe siano dovute a 'sabotaggi'. Danimarca: alto il livello di allerta sulle ...

MediasetTgcom24 : Perdite di gas dai due Nord Stream, c'è il sospetto di attacchi mirati #nordstream1 #russi #nordstream2 #tedesco… - Adnkronos : Gas #Russia, tre linee di Nord Stream improvvisamente colpite da perdite, molto rare e inspiegabili: 'Danni senza p… - RSInews : Perdite di gas da Nord Stream: il mare 'ribolle' - Impressionanti immagini riprese dalla Difesa danese mostrano tur… - Potemkin959 : Grosse perdite dai gasdotti NordStream Si sospetta sabotaggio ma non si dice di chi I russi non hanno bisogno di d… - Secchicandi2 : RT @agambella: Nota: le perdite di gas avvengono in punti siti nelle acque territoriali danesi e in quelle svedesi. -