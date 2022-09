Nizza - Colonia | rissa tra tifosi | gravissimo un tifoso tedesco

(Di giovedì 8 settembre 2022) Unè in gravissime condizioni: rinviato di circa un'ora l'inizio della gara di Conference League trae ...

DiMarzio : #UECL | Posticipata la gara tra @ogcnice e @fckoeln: scontri tra i tifosi - macho_morandi : RT @cestmoinora: 10mila tifosi del Colonia a Nizza finalmente ci sarà una bella atmosfera allo stadio - ACMelio : RT @cestmoinora: 10mila tifosi del Colonia a Nizza finalmente ci sarà una bella atmosfera allo stadio - perseguitatoak : RT @cestmoinora: 10mila tifosi del Colonia a Nizza finalmente ci sarà una bella atmosfera allo stadio - tuskatore : RT @cestmoinora: 10mila tifosi del Colonia a Nizza finalmente ci sarà una bella atmosfera allo stadio -

Goal.com

Prima del calcio d'inizio della sfida di Conference League traè successo di tutto, anche gli steward hanno lanciato oggetti ai tifosi Prima del calcio d'inizio della sfida di Conference League traè successo di tutto, anche gli ...... FINALE 1 - 0 Austria Vienna - Beer Sheva: FINALE 0 - 0 Ballkani - CFR Cluj: FINALE 1 - 1 Fiorentina - RFS: FINALE 1 - 1 Hearts - Basaksehir: FINALE 0 - 4: IN CORSO - Slovacko - ... Conference League, posticipata Nizza-Colonia: scontri tra tifosi Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un tifoso tedesco è in gravissime condizioni: rinviato di circa un'ora l'inizio della gara di Conference League tra Nizza e Colonia ...