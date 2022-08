Piero Angela, il commovente discorso del figlio Alberto ai funerali: “Mi ha insegnato a non avere paura della morte” (Di martedì 16 agosto 2022) Ha lasciato un vuoto incolmabile la scomparsa di Piero Angela, avvenuta il 13 agosto scorso. Il divulgatore scientifico, colonna portante della storia italiana, si è spento all’età di 93 anni. Sono previsti per quest’oggi, martedì 16 agosto, i funerali di Angela e la camera ardente resterà aperta fino al tardo pomeriggio. Alle 19 è infatti si terrà la cerimonia laica privata per l’ultimo saluto della famiglia al grande volto della televisione italiana. Circa mezz’ora prima dell’apertura della camera ardente sono arrivati in Campidoglio i familiari di Piero, la moglie Margherita, i figli Christine e Alberto e i cinque nipoti. Prima dell’apertura della camera ardente, il figlio ha voluto ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 agosto 2022) Ha lasciato un vuoto incolmabile la scomparsa di, avvenuta il 13 agosto scorso. Il divulgatore scientifico, colonna portantestoria italiana, si è spento all’età di 93 anni. Sono previsti per quest’oggi, martedì 16 agosto, idie la camera ardente resterà aperta fino al tardo pomeriggio. Alle 19 è infatti si terrà la cerimonia laica privata per l’ultimo salutofamiglia al grande voltotelevisione italiana. Circa mezz’ora prima dell’aperturacamera ardente sono arrivati in Campidoglio i familiari di, la moglie Margherita, i figli Christine ee i cinque nipoti. Prima dell’aperturacamera ardente, ilha voluto ...

