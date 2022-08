Jon Hamm nel cast di The Morning Show 3: le riprese della terza stagione al via a fine agosto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Jon Hamm si unisce al cast di The Morning Show 3. Proprio così: la star di Mad Men sarà presente nella terza stagione in un “ruolo chiave” al fianco di Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Billy Crudup. Stando ai primi dettagli, Jon Hamm interpreterà Paul Marks, “un titano aziendale che punta gli occhi sulla UBA, trascinando Cory, Alex e Bradley nella sua potente orbita”, secondo la descrizione ufficiale del personaggio. Inoltre, Apple TV+ ha annunciato mercoledì che la produzione di The Morning Show 3 inizierà a fine agosto. Come riportato in precedenza, Charlotte Stroud (Homeland, Fosse/Verdon) sarà la nuova Showrunner, sostituendo Kerry Ehrin, al timone delle prime due ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Jonsi unisce aldi The3. Proprio così: la star di Mad Men sarà presente nellain un “ruolo chiave” al fianco di Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Billy Crudup. Stando ai primi dettagli, Joninterpreterà Paul Marks, “un titano aziendale che punta gli occhi sulla UBA, trascinando Cory, Alex e Bradley nella sua potente orbita”, secondo la descrizione ufficiale del personaggio. Inoltre, Apple TV+ ha annunciato mercoledì che la produzione di The3 inizierà a. Come riportato in precedenza, Charlotte Stroud (Homeland, Fosse/Verdon) sarà la nuovarunner, sostituendo Kerry Ehrin, al timone delle prime due ...

