Andy Serkis sarà showrunner e regista della serie Madame! | sulla vita di Marie Tussaud

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 9 agosto 2022)di, la nuovadi, la scultrice francese nota per le sue statue in cera e per il celebre museo londinese che porta il suo nome L’attoreavrà la doppia veste dinuovatv, che racconta ladi, la visionaria artista francese vissuta a cavallo tra l’età georgiana e l’età vittoriana, nota per le sue sculture in cera e per il celebre museo Madames. La ...