Inter Women: dalla Lazio arriva Beatrix Fordos

Beatrix Fordos saluta la Lazio e passa all'Inter Women: il comunicato della società nerazzurra sull'acquisto della calciatrice

Beatrix Fordos sarà una nuova giocatrice dell'Inter. La calciatrice classe 2002 si è legata ai colori nerazzurri dopo un anno tra le fila della Lazio Women: il comunicato della società.

«FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Beatrix Fordos. Il difensore ungherese classe 2002 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2024».

