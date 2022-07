Fiorentina, adesso ci siamo per Jovic: fissata la data per le visite mediche! (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo qualche intoppo negli ultimi giorni, finalmente adesso ci siamo. Luka Jovic sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. L’attaccante arriverà a Firenze la prossima settimana, il 9 luglio, per sostenere le visite mediche e cominciare la preparazione in vista dell’inizio della Serie A. In questi minuti, ai microfoni di SkySport, Gianluca Di Marzio ha parlato di tutti i dettagli della trattativa ormai chiusa tra la viola e il Real Madrid. Il calciatore si trasferirà a titolo definitivo e firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo e il quarto anno. Jovic Fiorentina Calciomercato La novità, però, è un’altra: il Real Madrid guadagnerà il 50% da un’eventuale cessione a breve termine di Jovic da parte della ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo qualche intoppo negli ultimi giorni, finalmenteci. Lukasarà un nuovo calciatore della. L’attaccante arriverà a Firenze la prossima settimana, il 9 luglio, per sostenere lemediche e cominciare la preparazione in vista dell’inizio della Serie A. In questi minuti, ai microfoni di SkySport, Gianluca Di Marzio ha parlato di tutti i dettagli della trattativa ormai chiusa tra la viola e il Real Madrid. Il calciatore si trasferirà a titolo definitivo e firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo e il quarto anno.Calciomercato La novità, però, è un’altra: il Real Madrid guadagnerà il 50% da un’eventuale cessione a breve termine dida parte della ...

Pubblicità

filippoASR1927 : RT @mik__ka: Però adesso non cominciano a fare quelli che si può giocare senza Zaniolo, quelli che ce danno 50 milioni pijamo uno più forte… - mik__ka : Però adesso non cominciano a fare quelli che si può giocare senza Zaniolo, quelli che ce danno 50 milioni pijamo un… - infoitsport : Fiorentina, adesso è UFFICIALE: Mandragora è un nuovo giocatore viola - E1LEX84 : RT @Trasis874: @romeoagresti Con la Fiorentina lo sguardo da duro di Arrivabene non funziona,a gennaio 80 mln per Vlahovic,prezzo richiesto… - Trasis874 : @romeoagresti Con la Fiorentina lo sguardo da duro di Arrivabene non funziona,a gennaio 80 mln per Vlahovic,prezzo… -