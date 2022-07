LIVE – Tour de France 2022, prima tappa cronometro Copenaghen: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 1 luglio 2022) La DIRETTA scritta della prima tappa del Tour de France 2022, la cronometro individuale di 13,2 chilometri con partenza e arrivo a Copenaghen. La Grande Boucle parte dalla Danimarca con una prova contro il tempo che assegnerà la prima maglia gialla e farà segnare subito i primi distacchi in classifica generale. Grande attesa per Filippo Ganna, che cercherà di imporsi e riportare in Italia il simbolo del primato per la prima volta dal 2019. prima partenza alle ore 16:00, con Sportface che vi racconterà la corsa in tempo reale senza farvi perdere assolutamente nulla. COME SEGUIRLA IN TV prima tappa: START LIST cronometro, ORARI ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Lascritta delladelde, laindividuale di 13,2 chilometri con partenza e arrivo a. La Grande Boucle parte dalla Danimarca con una prova contro il tempo che assegnerà lamaglia gialla e farà segnare subito i primi distacchi in classifica generale. Grande attesa per Filippo Ganna, che cercherà di imporsi e riportare in Italia il simbolo delto per lavolta dal 2019.partenza alle ore 16:00, con Sportface che vi racconterà la corsa in tempo reale senza farvi perdere assolutamente nulla. COME SEGUIRLA IN TV: START LIST, ORARI ...

