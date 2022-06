Pubblicità

il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio San Giuliano Terme (Pisa), 27 giugno 2022 - La Giunta Comunale di San Giuliano Terme, con Delibera di Giunta n. 148 del 31 maggio 2022, ha approvato il ...Dopo gli interventi già realizzativie Vignolese (tra via Marzabotto e via Campi), Newton, Gherbella (tra via Baccelliera e via Vignolese), Saliceto Panaro (tra via Minutara e via Da Palestrina)... Asfaltature nelle zone di La Fontina e Praticelli: al via lavori per 125 mila euro Corucci: "L'intervento prevede la fresatura del manto di usura, la bitumatura, il rialzo a giusta quota dei chiusini stradali e ovviamente il ripristino della segnaletica stradale" ...La lunga estate dei cantieri sestesi inizia oggi con i lavori sulla rete gas in via Fratelli di Dio. Un intervento che comporterà anche la modifica del percorso della linea 713: gli autobus, solo in d ...