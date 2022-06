(Di sabato 25 giugno 2022) Bergamo. Non si può ancora parlare di inserimento nella lista delle cessioni, ma se Matteoe l’Atalanta quest’estate dovessero dirsi addio, o anche solo ‘arrivederci’, non si potrebbe sicuramente parlare di sorpresa. L’azzurro campione d’Europa è uno degli uomini più chiacchierati sul mercato nazionale, con un club che più di tutti gli altri spinge per provare a regalarselo: il, neopromosso in Serie A e con grandi ambizioni. Dietro il forte interessamento del club guidato dal duoci sarebbe soprattutto la volontà di inserire nella rosa un giocatore ‘locale’.è nato a, è cresciuto ae ci ha giocato dal 2007 fino al 2015, disputando persino una stagione in Serie C quando aveva appena 17 anni. Il suo percorso lo rende ...

Pubblicità

Falco2000_ : @HoaraBorselli @Libero_official Tra l'altro tutte le frasi che hai citato, sono critiche a cosa ha detto (opinioni… -

BergamoNews.it

Calciomercato Monza news/ Chiusura vicina per Carboni, poi assalto aCalciomercato Monza ... tanto che non è stata ancora decisa la partenza del giocatoreil ritiro di A uronzo di Cadore ,...Calciomercato Monza news/ Chiusura vicina per Carboni, poi assalto aOra Berlusconi e Galliani sono pronti a dirigere lo sguardoaltri obiettivi, due di casa Sampdoria . Secondo Il ... Pessina verso il ritorno a casa Il Monza di Galliani e Berlusconi insiste Non tiferemo mai contro Lukaku se indosserà nuovamente la maglia dell’Inter. Ora, Romelu, palla lunga e pedalare. Fiduciosi, verso un futuro da costruire insieme a chi farà parte di questa nostra ...Passano i giorni e il Monza continua a essere tra le vere protagoniste di questo inizio di calciomercato. Il club neopromosso in Serie A sta per chiudere una nuova trattativa in entrata: in arrivo dal ...