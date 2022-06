Ucraina, Zelensky in visita a Mykolaiv nell'area Sud del paese (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto la sua prima visita alla città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Un video, diffuso dalla presidenza Ucraina, lo mostra mentre ispeziona un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha fatto la sua primaalla città dimeridionale. Un video, diffuso dalla presidenza, lo mostra mentre ispeziona un ...

