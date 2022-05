Nasce nel Casertano il parco tematico più grande d’Europa: progetto da 400 mln e 3500 posti di lavoro (Di venerdì 27 maggio 2022) Nascerà a Maddaloni, in provincia di Caserta, il parco a tema piu’ grande d’Europa: si chiama Ludo & Felix, ed ha come obiettivi di risvegliare il flusso turistico e creare nuove opportunita’, con un indotto anche per le attivita’ commerciali della zona. Il nuovo parco sorgera’ su un’area di 100 ettari ricadente nel sito dell’ex cava Cementir di Maddaloni; un’area piu’ estesa di quella dove sono stati realizzati Disneyland Paris, con i suoi 58 ettari, e Gardaland, attualmente il parco a tema piu’ grande d’Italia. Ludo & Felix sara’ suddiviso in due diverse aree comunicanti: Ludo, il parco tematico che interessera’ 40 ettari e Felix, il polo culturale, che sara’ sviluppato su 60 ettari. Un progetto innovativo, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 maggio 2022)rà a Maddaloni, in provincia di Caserta, ila tema piu’: si chiama Ludo & Felix, ed ha come obiettivi di risvegliare il flusso turistico e creare nuove opportunita’, con un indotto anche per le attivita’ commerciali della zona. Il nuovosorgera’ su un’area di 100 ettari ricadente nel sito dell’ex cava Cementir di Maddaloni; un’area piu’ estesa di quella dove sono stati realizzati Disneyland Paris, con i suoi 58 ettari, e Gardaland, attualmente ila tema piu’d’Italia. Ludo & Felix sara’ suddiviso in due diverse aree comunicanti: Ludo, ilche interessera’ 40 ettari e Felix, il polo culturale, che sara’ sviluppato su 60 ettari. Uninnovativo, ...

Advertising

giannantonio51 : RT @giannantonio51: @Frances66296817 Giarrossto, fai come Rossella Hoara, nel film : domani è un altro giorno e di vedrà. Comunque non è ch… - giannantonio51 : @Frances66296817 Giarrossto, fai come Rossella Hoara, nel film : domani è un altro giorno e di vedrà. Comunque non… - DErricoSergio : @PoliticaPerJedi i piddini votano quello che hanno sempre votato e che, magari, votava anche papà... in Italia non… - of2011 : Presente alla fiera LAMIERA, l’italiana GADE e la francese JEAN PERROT, business line di PINETTE P... - LogToGreen : Nasce nel Casertano il parco tematico più grande d'Europa -