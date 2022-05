Camorra Napoli, tentata estorsione a un'impresa edile. Arrestato 49enne del clan Contini (Di giovedì 26 maggio 2022) Un cantiere edile Napoli, 26 maggio 2022 " tentata estorsione ai danni di un'impresa edile, un 49nne legato al clan Contini è stato incastrato dai video di sicurezza e dal racconto dei testimoni. L'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Un cantiere, 26 maggio 2022 "ai danni di un', un 49nne legato alè stato incastrato dai video di sicurezza e dal racconto dei testimoni. L'...

Advertising

FijEma : @dr_liveislife @GianguidT @ADeLaurentiis @demagistris Questo è il punto ! La verità è che #Napoli-contesto non è ma… - mdipatrizi5 : @RosannaMarani @fendente1 @Napoli Quale Legge se comanda la camorra ? Punire i Sindaci che non adempiono sono loro… - concentrazione : #camorra, 5 condanne e numerose assoluzioni per il clan Contini - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Per i giudici Giuseppe Fontana è stato legato alla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Nel corso dell’operazione sono st… - Alessan67153720 : RT @ilgiornale: Per i giudici Giuseppe Fontana è stato legato alla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Nel corso dell’operazione sono st… -