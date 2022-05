Il Golden Gala torna a Roma, protagonisti sette campioni olimpici azzurri (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – Marcell Jacobs e Fred Kerley. Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim. E poi Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Per finire con Massimo Stano e Antonella Palmisano. No, non è Tokyo 2020: è il Golden Gala 2022, a Roma, allo Stadio Olimpico. Il meeting intitolato a Pietro Mennea torna nella Capitale dopo la parentesi dello scorso anno a Firenze e si apre al pubblico come non aveva ancora fatto dallo scoppio della pandemia. L’appuntamento è per la sera del 9 giugno, quando le stelle dell’atletica mondiale si riuniranno sulla pista e sulle pedane dello stadio nella quinta tappa della Wanda Diamond League. LA PRIMA DI JACOBS E TAMBERI A Roma A guidare la pattuglia di azzurri sarà il due volte campione olimpico. “Sono veramente entusiasta e non vedo l’ora di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022)– Marcell Jacobs e Fred Kerley. Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim. E poi Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Per finire con Massimo Stano e Antonella Palmisano. No, non è Tokyo 2020: è il2022, a, allo Stadio Olimpico. Il meeting intitolato a Pietro Menneanella Capitale dopo la parentesi dello scorso anno a Firenze e si apre al pubblico come non aveva ancora fatto dallo scoppio della pandemia. L’appuntamento è per la sera del 9 giugno, quando le stelle dell’atletica mondiale si riuniranno sulla pista e sulle pedane dello stadio nella quinta tappa della Wanda Diamond League. LA PRIMA DI JACOBS E TAMBERI AA guidare la pattuglia disarà il due volte campione olimpico. “Sono veramente entusiasta e non vedo l’ora di ...

