"Convincere Kiev ad accettare le richieste di Putin". Berlusconi, un nuovo terremoto (Di venerdì 20 maggio 2022) Nuove, "pesanti" parole di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina. "Io dico che inviare armi significa essere cobelligeranti, essere anche noi in guerra. Cerchiamo di far finire in fretta questa guerra e, se dovessimo inviare armi, sarebbe bene non farne tanta pubblicità", ha ammonito il leader di Forza Italia in trasferta a Napoli, a pranzo in un ristorante di Marechiaro, alla vigilia del suo intervento alla convention nazionale azzurra. "Per portare Putin al tavolo delle trattative non bisogna fare le dichiarazioni che sento da tutte le parti, dalla Gran Bretagna alla Nato eccetera". E ancora: "Bisogna arrivare al più presto possibile alla pace, altrimenti vanno avanti devastazioni e stragi. L'Europa deve essere unita e fare una proposta di pace a Putin e agli ucraini, cercando di fare accogliere a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Nuove, "pesanti" parole di Silviosulla guerra in Ucraina. "Io dico che inviare armi significa essere cobelligeranti, essere anche noi in guerra. Cerchiamo di far finire in fretta questa guerra e, se dovessimo inviare armi, sarebbe bene non farne tanta pubblicità", ha ammonito il leader di Forza Italia in trasferta a Napoli, a pranzo in un ristorante di Marechiaro, alla vigilia del suo intervento alla convention nazionale azzurra. "Per portareal tavolo delle trattative non bisogna fare le dichiarazioni che sento da tutte le parti, dalla Gran Bretagna alla Nato eccetera". E ancora: "Bisogna arrivare al più presto possibile alla pace, altrimenti vanno avanti devastazioni e stragi. L'Europa deve essere unita e fare una proposta di pace ae agli ucraini, cercando di fare accogliere a ...

Advertising

Libero_official : 'Gli attacchi della #Nato allontanano #Putin dal tavolo della pace. Convincere Kiev ad accogliere le domande della… - St0neAnge1 : RT @marilovesgr33n: Berlusconi ha aspettato 85 giorni di guerra per affermare che dobbiamo convincere Kiev ad accettare le richieste di Put… - MAnnurca : RT @marilovesgr33n: Berlusconi ha aspettato 85 giorni di guerra per affermare che dobbiamo convincere Kiev ad accettare le richieste di Put… - Parliamotutto : RT @marilovesgr33n: Berlusconi ha aspettato 85 giorni di guerra per affermare che dobbiamo convincere Kiev ad accettare le richieste di Put… - soloioenessuno : RT @marilovesgr33n: Berlusconi ha aspettato 85 giorni di guerra per affermare che dobbiamo convincere Kiev ad accettare le richieste di Put… -